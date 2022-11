Darragh Kenny en Great-Tikila J tweede in 5* GP Monterrey

Darragh Kenny heeft afgelopen weekend goede zaken gedaan in Monterrey, Mexico. Met de door M.A.M. Jespers gefokte Great-Tikila J (Carosso VDL x Nabab de Reve) werd hij achter Ashlee Bond tweede in de 5* Grand Prix. Daarnaast stuurde hij Sangris Boy (Sandro Boy x Griseldi) naar de tweede plaats in de 2* Grand Prix over 1,45m.

In het basisparcours van de 1,55m Grand Prix waren het alleen Bond en Kenny die alle balken in de lepels lieten liggen én binnen de tijd over de finish kwamen. In de barrage werd het een afgetekende zege voor Bond. De Israëlische amazone stuurde Donatello (v. Diarado) in 37,27 seconden foutloos door de barrage. Kenny moest het met 4 strafpunten doen en dat leverde hem automatisch de tweede plaats op.

Gochman aan kop

In de barrage van de 1,45m Grand Prix hielden vijf combinaties de teller voor de tweede keer op nul. De Amerikaanse Mimi Gochman was de snelste. Zij stuurde de KWPN-merrie Halita BH (v. Eldorado van de Zeshoek) in 37,21 seconden over de finish. Daarmee was ze negen honderdste van een seconde sneller dan Kenny en de twaalfjarige Sangris Boy.

Cadeauminka in de prijzen

Lillie Keenan, in de 2* Grand Prix goed voor een vijfde plaats, was een dag eerder succesvol met de in Nederland gefokte Cadeauminka (v. Kannan). De amazone en de negenjarige merrie werden tweede in een 5* Tabel A direct op tijd. Shane Sweetman mocht de eerste prijs in ontvangst nemen.

Bron: Horses.nl