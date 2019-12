Darragh Kenny houdt Britten van de winst in The Santa Stakes

De dienst in The Santa Stakes werd woensdagmiddag voornamelijk uitgemaakt door de Britten en Ieren. Darragh Kenny stuurde Important de Muze (Erco van 't Roosakker x Nabab de Reve) naar de snelste tijd in de barrage over 1,55m en voorkwam daarmee dat de overwinning in Britse handen kwam. William Whitaker en Ben Maher maakten de top drie compleet.

Darragh Kenny stuurde zijn elfjarige BWP-er in 33,70 seconden foutloos over de finish en was daarmee meer dan een halve seconde sneller dan Whitaker, die de vijftienjarige RMF Echo (Virus de Laubry x Feo) zadelde. Maher bracht KWPN-hengst F One USA (Toulon x Tangelo van de Zuuthoeve) aan start en reed hem in 34,38 seconden naar plaats drie.

Bles in top tien

Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Bart Bles. Hij kreeg met Israel van de Dennehoeve (Thunder van de Zuuthoeve x Darco) een balk in de barrage en mocht daarmee de negende prijs in ontvangst nemen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl