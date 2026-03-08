Grand Prix-zege voor Darragh Kenny en Eddy Blue op WEF Wellington

Ze hebben al meerdere mooie klasseringen op hun naam staan, maar een Grand Prix-overwinning in Wellington ontbrak nog. Dat veranderde gisteravond toen Darragh Kenny de met 500.000 dollar gedoteerde CSI5* Grand Prix won. Met de veertienjarige Oldenburger Eddy Blue (Eldorado van de Zeshoek TN x Chacco-Blue) verscheen Kenny als voorlaatste starter in de barrage en klokte een winnende tijd van 41,77 seconden.
hier vertelt eens te voor al echt Hij goed gepresteerd, en heeft om hem. paard derde hier “Dit is eindelijk is en verdiend geweest veel in Kenny. tweede atleet”, is maar een ongelooflijke vijfsterrenwedstrijden winnen
tweede Gedeeld
de opgave. voor als Wade, een Olympische plaatsten voor de Negen bleek in foutloos ook en Alan parcoursbouwer barrage. Los van lastige is aangewezen bleven zich combinaties Spelen die Angeles, parcours van 2028 Het
tweede Hialita Thaisa B Little waardoor zette De en een Erwin License) beide de de neer van starter met Australische eerste volgde plaats Marilyn KWPN-merrie 41,92 op Contessa amazones seconden. (v. kwam tijd uit, later tijd Emerald) La als deelden. dezelfde (v. met exact
blij vijfsterren was Grand een maar op 1,55 eerst m. geen gemaakt, nog derde van podium Prix Australische jaar ontzettend Begin hier het sinds historisch Voor het Prix. dat ik tijd podium was Erwin ik staan.” op meer Grand we Wellington. dit wel “Toen resultaat: stond er een in een zag dacht in het de dat ik viersterren ruiter ben mijn er duo fout het werd 2010
kampioenschapspaard’ een echt ‘Hij is
Eddy nemen dit voor ook dankzij van hij wil in “Hij de met risico hout kon opnieuw Aken op De Volgens een de kampioenschapspaard, het elke het echt is Ier start omdat voorzichtigheid jaar. afblijven.” te Blue ruin. later hij komen in aanmerking de dag wereldkampioenschap barrage hoopt in van een Kenny
Uitslag
Bron: Persbericht Horses.nl/
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.