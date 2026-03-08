Grand Prix-zege voor Darragh Kenny en Eddy Blue op WEF Wellington

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Grand Prix-zege voor Darragh Kenny en Eddy Blue op WEF Wellington featured image
Darragh Kenny met Eddy Blue. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Ze hebben al meerdere mooie klasseringen op hun naam staan, maar een Grand Prix-overwinning in Wellington ontbrak nog. Dat veranderde gisteravond toen Darragh Kenny de met 500.000 dollar gedoteerde CSI5* Grand Prix won. Met de veertienjarige Oldenburger Eddy Blue (Eldorado van de Zeshoek TN x Chacco-Blue) verscheen Kenny als voorlaatste starter in de barrage en klokte een winnende tijd van 41,77 seconden.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant