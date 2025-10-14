Darragh Kenny voorlopig geschorst na positieve dopingtest

Darragh Kenny is voorlopig geschorst door de FEI, nadat hij op de Europese Kampioenschappen in A Coruña positief testte op een verboden stof. Sinds 13 oktober 2025 mag de Ierse springruiter niet meer deelnemen aan internationale wedstrijden.

De positieve test betreft een medicijn dat onderdeel is van een behandeling voor ADHD, waarvoor Kenny onder medische begeleiding staat. De FEI heeft de zaak overgedragen aan de International Testing Agency (ITA) voor verder onderzoek.

Volledige medewerking van Kenny

De FEI legde de voorlopige schorsing op terwijl de zaak verder wordt onderzocht. Kenny benadrukt dat hij volledig meewerkt met zowel de FEI als de ITA om de situatie te verduidelijken. “Ik heb nooit de intentie gehad om hier een sportief voordeel uit te halen. Mijn enige doel was om op een verantwoorde manier een medische aandoening aan te pakken onder professionele begeleiding”, aldus Kenny in een schriftelijke verklaring aan Chronicle of the Horse.

Bron: Chronicle of the Horse