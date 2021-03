Darragh Kenny wint 1m50 na ‘oefenrondje’

Er zaten negen paarden in de barrage van de hoofdrubriek in Wellington vandaag, maar slechts zeven ruiters. Zowel Darragh Kenny als Martin Fuchs hadden zich met twee paarden geplaatst, na een onderscheidend basisparcours dat voor veel deelnemers erg lastig bleek. De Ier Kenny ging met de eer strijken met Vertige de Galarzacs (v. Quaprice Bois Margot), nadat hij eerst op KWPN-merrie Cicomein VDL (v. Chacco-Blue) had getest hoe hard het kon.

Eerste starter Shane Sweetnam ging ogenschijnlijk snoeihard door het barrageparcours. Met Ideal (v. Cardento) reed de Ier foutloos naar de finish in 36,677 seconden. Derde starter Darragh Kenny bewees met zijn eerste paard Cicomein VDL echter dat het veel sneller kon. Het duo kreeg een balk, maar het oefenrondje in 34,849 seconden gaf de Ier een goed idee van hoe hard het moest kunnen.

Fuchs moet lossen

Direct na Kenny reed ook Martin Fuchs zijn eerste barrageronde, met Conner 70 (v. Connor). De Zwitser hield het hout wel hoog met de groot galopperende bruine, maar was een stuk langzamer. Met 37,102 sloot hij aan achter Sweetnam. De volgende starters zagen balken vallen en als laatste twee waren opnieuw Fuchs en Kenny aan de beurt.

Gas erop

Kenny leek iets voorzichtiger in het eerste gedeelte van zijn barrage met Vertige de Galarzacs maar trok in de tweede helft het gas alsnog helemaal open. Zijn strategie betaalde zich uit. Foutloos in 35,699 seconden en naar de leiding. Laatste starter Martin Fuchs zag met Cha Mu 4 (v. Cornado II) een balk vallen in de tweede hindernis van de combinatie. Ook qua tijd kwam Fuchs er niet aan: 37,36 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl