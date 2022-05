Darragh Kenny wint CSIO5* 1.55m Rome

De Nederlanders konden nog niet meedoen tijdens deze eerste rubriek over een hoogte van 1.55m in Rome. Wel werd het een kleurrijke en gevarieerde top drie in deze proef direct op tijd. De Ier Darragh Kenny ging er in het zadel van Volnay du Boisdeville (v. Winningmood) met de winst vandoor, de Zwitsere Martin Fuchs en The Sinner (v. Sanvaro) werden tweede en de Amerikaanse Laura Kraut met Calgary Tame (v.Old Chap Tame) derde.

Niemand was vandaag zo snel als Darragh Kenny. In het zadel van Volnay du Boisdeville snelde hij naar de winst in een tijd van 55.84 seconden en won daarmee €6500. Dat Martin Fuchs in The Sinner een uitstekende partner heeft is duidelijk. Het duo kent een uitstekend seizoen en sprong vandaag ook weer uit een boekje. In een tijd van 56.78 werd het een tweede plaats. Laura Kraut maakt met Calgary Tame de top drie vandaag compleet. Het duo sprong foutloos naar een tijd van 57.53 seconden.

Geen Nederlands succes

De amazones hadden vandaag de overhand in de top tien. Naast Laura Kraut vinden we ook Penelope Leprevost, Petronella Andersson, Ellen Whitaker, Zoe Conter en Katrin Eckermann terug in de prijzen. Nederlands succes bleef voor nu nog uit. Bart Bles moest met United Touch S (v. Untouched) acht strafpunten (plaats 28) incasseren en Marc Houtzager en Holy Moley (v. Verdi TN) twaalf (plaats 32). Om half drie begint de eerste ronde van de Nations-Cup, waar Nederland de spits mag afbijten.

