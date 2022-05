Darragh Kenny wint laatste rubriek van CSI5* Mexico, Johnny Pals vierde

Darragh Kenny liet met VDL Cartello (v.Cartani 4) weer eens zien in Mexico-City in het afsluitende 1.50 parcours met barrage dat gas geven voor Ierse ruiters over het algemeen een tweede natuur is. Het is geen toeval meer dat Ieren zoveel winnen overal ter wereld. De tijd die Darragh had neergezet was bij lange na niet te halen voor de concurrentie. Het verschil met de nummer twee, Nina Mallevaey met Kino (v.Lord Z) was bijna tweeënhalve seconde en met Christian Kukuk met Nice van 't Zorgvliet (v.Emerald) was het zelfs ruim drie seconden. Johnny Pals kreeg een dure fout in de barrage met Zarkava Hero Z (v.Zandor Z) die hem 10.000 euro koste. Nu werd hij vierde maar zou hij die fout niet hebben gehad dan zou hij als tweede zijn geëindigd en zou geen 10.000 maar 20.000 euro in ontvangst hebben kunnen nemen.

Wie had gedacht dat het in deze laatste rubriek van het CSI5* in Mexico-Stad nog even makkelijk geld verdienen was kwam er bekaaid vanaf want de Canadese Parcoursbouwer Peter Grant had een zeer uitdagend parcours neergezet. Van de 39 deelnemers kwamen er tien terug voor de barrage.

Nederlanders

Bart Bles had met Comme-Laude W (v.Comme Il Fault 5) de elfde deelnemer kunnen zijn in die barrage en kunnen strijden voor de hoofdprijs maar hij maakte de onvergeeflijke fout om te langzaam aan te doen waardoor hij een tijdfout kreeg. Op dit niveau zou dat niet mogen gebeuren. Je kunt het beste paard ter wereld hebben maar als je de toegestane tijd niet eens haalt dan doe je niet mee voor de prijzen. Bles mocht zich nog wel als elfde opstellen in de prijsuitreiking maar ook hij zal de bijbehorende premie van 2.500 euro toch een teleurstelling hebben gevonden bij dat wat hij had kunnen winnen als hij niet had zitten slapen tijdens zijn rit. Het positieve is dat hij een puike foutloze ronde reed en zijn paard erg goed sprong. Wat dan het niet halen van de barrage wegens een tijdfout weer pijnlijker maakt.

Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling reden beiden degelijke ritten maar het geluk zat niet mee en ieder kreeg een fout. Maikel viel daarmee net buiten de prijzen en werd 13e en Jur enige plaatsten verderop 18e.

Suusk Kuyten en Sanne Thijssen hadden elk acht strafpunten of meer en eindigden een in de staart van het klassement.

Uitslag

Bron: Horses