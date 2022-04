Darry Lou onder zadel van Harrie Smolders, Megan Laseur derde in 1,45 Lanaken

Tegen Jos Verlooy was geen kruid gewassen in het 1.45 parcours direct op tijd in Lanaken tijdens het CSI3* concours. In 57.03 seconden wist de Belg met Next Funky de Muze (v.Elvis ter Putte) foutloos door de finish te komen. Joe whitaker werd op ruime afstand tweede met Icaterina (v.Durango VDL) en Megan Laseur reed haar It's A Walk In The Park (v.Numero Uno) een kleine zes seconden later door de finish dan de winnaar.

Deze 1.45 direct op tijd rubriek was geen rankingproef. De winnaar mocht 1000 euro mee naar huis nemen.

Darry Lou

Een zeer opvallende combinatie was Harrie Smolders met de wereldberoemde hengst Darry Lou (v.Otangelo). Smolders reed een vlekkeloze foutloze ronde met de door Roelof Bril gefokte dekhengst.

Onduidelijk is vooralsnog of Smolders de teugels definitief heeft overgenomen van Nayel Nassar of dat het hier een tijdelijk ruiterwissel betreft.

Mocht het voor langere tijd zijn dan beschikt Smolder met Darry Lou over een paard dat niet alleen een enorme bijdrage kan leveren aan het teamresultaat maar ook de kwaliteit heeft om een individuele titel te winnen.

