Darry Lou wint 1.45m bij rentree in Arezzo

De 16-jarige Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) is super fris uit zijn winterse rustperiode gekomen. Harrie Smolders nam het fokproduct van Roelof Bril deze maand voor het eerst weer mee op een internationaal concours en dat resulteerde vanmiddag in Arezzo gelijk in de overwinning in het 1.45m direct op tijd. De foutloze ronde in een tijd van 65,60 seconden was meer dan genoeg voor de koppositie.

Het concours in Arezzo verloopt succesvol voor de combinatie. Afgelopen donderdag was Smolders met de zoon van Tangelo van de Zuuthoeve foutloos in het 1.40m direct op tijd en gisteren eindigde het paar als tweede in het 1.40m over twee fasen.

Swartz Ryan kan Smolders niet bijbenen

Erica Swartz Ryan werd tweede met de tienjarige Carlow van de Helle-zoon Cavicii. De Zweedse amazone stuurde de ruin foutloos rond in 67,52 seconden. Voor eigen publiek maakte de Italiaan Bruno Chimirri met de tienjarige merrie Samara (v. Cardento) het podium compleet. Hij finishte in 68,00 seconden.

