David O’Brien houdt Lauren Hough op afstand in 1.50m Wellington

David O'Brien tekende gisteravond voor de overwinning in de 1.50m-rubriek in Wellington. In de barrage bleef hij zijn grootste concurrent Lauren Hough voor. De Ier legde de barrage foutloos af met de negenjarige Oldenburger El Balou OLD (v. Eldorado van de Zeshoek) en noteerde de snelste tijd van 41,62 seconden. O'Brien: ''Ik heb niet veel paren voor me zien rijden, dus ik hield me aan mijn eigen plan. Ik had waarschijnlijk hier of daar een galopsprong minder kunnen rijden, maar het is de eerste keer dat ik El Balou OLD in het 1.50m op een concours uitbreng dus dat heb ik nu nog niet gedaan.''

O’Brien: ”El Balou Old is eigendom van Lillie Keenan en de familie Keenan en ze hebben mij geweldig begeleid met dit paard. Ik heb al zes jaar niet meer in Wellington gereden, dus ik ben blij om hier weer terug te zijn. Ik neem zondag nog deel aan de Grand Prix en ik hoop dat ik later in het seizoen nog meer goede resultaten kan behalen in de hoge rubrieken.”

Drie combinaties foutloos in barrage

Héctor Loyola had een moeilijk basisparcours neergezet, waardoor er voor de barrage zich maar zes van de 23 combinaties kwalificeerden. In de barrage bleven er maar drie ruiters en amazones foutloos, waardoor er werd gestreden om de snelste tijd.

Hough nipt tweede

Lauren Hough deed er met de twaalfjarige merrie Canamera 2 (v. Clarimo) alles aan om de overwinning op haar naam te schrijven, maar het lukte haar net niet. De Amerikaanse amazone liet ook alle balken liggen in de barrage, maar kwam 0,06 seconden tekort voor de winst.

Cournane derde foutloze

Jules Cournane lukte het als derde om in de barrage foutloos te blijven. In het zadel van de tienjarige Holsteiner Castlefield Dream (v. Clinton) had hij 44,60 seconden nodig om de finish te bereiken.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl/Persbericht