David Simpson en KWPN’er Foudre F winnen Grote Prijs van Praag

De door Mts. G.C.P. & H.E. Frederiks-Neuteboom Spijker gefokte Foudre F (Namelus R x Cavalier) heeft de Grote Prijs op CSIO3* Praag gewonnen. De elfjarige KWPN'er bleef onder het zadel van David Simpson dubbel foutloos in het twee fasen-parcours over 1,50m. Met 51,75 seconden op de teller was hij een maatje te groot voor de concurrentie. Met zijn overwinning sleepte Simpson de hoofdprijs van 12.775 euro in de wacht.

In de tweede fase, waarin vijftien combinaties aan de start verschenen, kwamen er slechts twee zonder strafpunten over de finish. Naast de Ierse winnaar slaagde ook Philip Houston daar in. De Duitser had met de door Paul Schockemöhle gefokte Sandros S Bella (Sandro Boy x Chacco Blue) 52,15 seconden nodig voor zijn rit. Dat leverde hem de tweede plaats op.

Saito en Chilensky op drie

De nummer drie van de Grote Prijs komt net als de nummer twee uit de fokkerij van Schockemöhle. Deze Chilensky (Chintan x Cornet Obolensky) in eigendom van Japan Equestrian Federation en Schockemöhle sprong met Koki Saito wel een foutloze tweede fase, maar kreeg in verband met tijdsoverschrijding (56,13) één strafpunt op het scorebord.

Uitslag.

Bron: Horses.nl