David Simpson wint CSI3* GP, Holly Smith vierde

De Ierse springruiter David Simpson schreef de CSI3* Grand Prix in Bolesworth op zijn naam. Tijdens het parcours zat Simpson in het zadel van de elfjarige KWPN'er Foudre F (v. Namelus R). Het paar bleef als enige (van de 48 combinaties) foutloos en noteerde een tijd van 42,22 seconden.

William Whitaker greep de tweede plaats met de elfjarige schimmel Galtur (v. Cornet’s Stern). Het duo kreeg 1 strafpunt en zette de klok stil in 39,40 seconden. “Het was de moeite waard om een paar risico’s te nemen. Ik wist dat we niet de snelste combinatie ter wereld waren, maar ik wist waar ik mijn tijd moest nemen en waar ik een paar seconden kon besparen. Ik ben echt tevreden,” aldus Whitaker.

Daniel Coyle: ‘Dit is ons derde concours samen’

Daniel Coyle behaalde de derde plaats met de dertienjarige Holsteiner Oak Grove’s Carlyle (v. Casall). Het paar kreeg 1 strafpunt en finishte in 40,60 seconden. Coyle: “Iedereen wil winnen, maar dit is ons derde concours samen en één van de grootste, dus ik ben erg blij met het resultaat.”

Holly Smith vierde

Afgelopen donderdag won de Britse springamazone Holly Smith de CSI3* Grand Prix kwalificatie. In het zadel van de elfjarige KWPN’er Fruselli (v. Zambesi TN) was Smith bijna 2 seconden sneller dan Guy Williams, die op de tweede plaats eindigde. Tijdens de CSI3* Grand Prix liet de combinatie een balk vallen, waardoor ze op de vierde plaats eindigde.

Simpson: ‘Holly was de enige op wie ik gefocust was’

David Simpson over zijn overwinning: “Ik vond dat de baanbouwer Louis Konickx het geweldig deed. De toegestane tijd ​was krap, maar omdat het een Grand Prix is, zou het zwaar moeten zijn. Holly was de enige op wie ik gefocust was en haar moest verslaan. Ik hield me gewoon aan mijn plan en het wierp zijn vruchten af.”

Simpson: ‘Het is een ongelooflijk paard’

Simpson verteld verder over zijn paard: ”Foudre F was het paard van Shane Breen. Ik reed hem in een paar klassen in Dubai, en het klikte tussen ons onmiddellijk. Na 2 maanden met hem in Dubai gereden te hebben, kwamen we terug en moest ik hem kopen, ik had een goed gevoel, hij was een heel bijzonder paard. Het duurde ongeveer een jaar om hem constant op dit niveau te krijgen, maar het is een ongelooflijk paard. Ik heb nog nooit gereden op iets dat altijd zo voorzichtig is en zo hard zijn best doet.”

Parcours ontworpen door Louis Konickx

Het parcours is ontworpen door Nederlander Louis Konickx die opmerkte: “Als je een parcoursontwerper bent in een nieuwe arena moet je de goede lijnen vinden. Die lijnen kunnen je helpen om mooie uitdagingen en afstanden te maken.” Louis verlaat Bolesworth en gaat naar Tokio voor de Olympische Spelen als technisch afgevaardigde.

