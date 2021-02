David Will blijft winnen met Forest Gump

David Will bleef zojuist iedereen voor in de 16-koppige barrage van de 1.45m-rubriek in Vejer de la Frontera. Will pakte de zege met de 15-jarige Oldenburger Forest Gump (v. Forsyth). De combinatie zette in de eerste omloop de snelste tijd neer en herhaalde dit kunstje door in de barrage de winnende tijd van 30,54 seconden te noteren.

David Will is goed in vorm in Vejer de la Frontera. 1,5 week geleden was hij ook al de beste op Spaanse bodem met Forest Gump. Het paar schreef toen de 1.50m-rubriek op hun naam.

Guerdat met afstand tweede

Steve Guerdat kon de Duitse springruiter niet bijhouden en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de 13-jarige Frans gefokte merrie Uranie de Belcour (v. Flipper d’Elle) bleef hij foutloos in de barrage, maar was 1,02 seconden langzamer dan Will.

KWPN’er derde

Mouda Zeyada eindigde met de tienjarige KWPN’er Galanthos SHK (v. Arthos R) op de derde plaats. Met het fokproduct van Stal Shakira uit Nijkerk liet de Egyptenaar alle balken liggen in de barrage en zette de klik stil 32,05 seconden. Galanthos SHK werd in de internationale ring van juli 2019 tot maart 2020 uitgebracht door Kim Hoogenraat. Daarna nam Zeyada de teugels over.

