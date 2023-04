David Will grijpt GCT Grand Prix Mexico, Van der Vleuten zesde

David Will en My Prins van Dorperheide (v. Zilverstar T) hebben gisteren de Global Champions Tour Grand Prix van Mexico gewonnen. Wat een week eerder in de GCT Grand Prix van Miami niet lukte, lukte nu wel. Voor Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) was dat niet het geval. Na zijn foutloze Grand Prix in Miami, die hem een derde plaats opleverde, kreeg hij nu een balk op het eerste element van de dubbel.

In de negenkoppige barrage ging GCT-debutante Hilary Scott met Oaks Milky Way (v. Clearway) als eerste van start. De Australische reed een wat behouden ronde en verliet met vier strafpunten de piste. Ook Abdel Saïd en Michael Pender slaagden er niet in om foutloos te blijven. Pieter Devos en Mom’s Toupie de la Roque (v. Kannan) waren de eerste die de teller wel op nul hielden. De Belg verloor wat tijd met zijn wending richting de Longines-dubbel en kwam foutloos, maar niet tevreden de piste uit. Hij wist dat zijn tijd van 46,88 seconden niet genoeg was voor de overwinning.

Will aan de leiding

Daarna was het de beurt aan David Will en de elfjarige BWP’er. In Miami zette de Duitser veruit de snelste tijd neer, maar een balk kostte hem de overwinning. In Mexico bleven alle balken in de lepels liggen en hoewel hij nog voluit reed, verliep zijn barrage vloeiend en snel genoeg. Met 43,16 seconden op de teller gaf hij de concurrentie iets om zich op te richten. Van der Vleuten startte direct na Will. Hij verloor direct in het begin al wat tijd ten opzichte van zijn voorganger en met een balk op het eerste element van de dubbel zag hij, met nog drie combinaties te gaan, een top drie-klassering verloren gaan.

Goede poging van Kraut

Laura Kraut had Baloutinue (v. Balou du Rouet), die op vrijdag ook al twee proeven sprong, er goed aan staan. De dertienjarige Hannoveraan oogde fit en fris, maar de combinatie verloor met een extra sprong wat tijd richting de laatste oxer en finishte foutloos op 44,26 seconden. Niet genoeg om Will van zijn troon te stoten, maar wel genoeg om Devos voorbij te gaan.

Baryard-Johnsson naar tweede plaats

Als één na laatste starter kreeg Mexicaan Eugenio Garza Perez van het thuispubliek een uitzinnig applaus voor zijn start. Gedurende zijn barrage was het muisstil, maar met Contago (v. Cornet Obolensky) kreeg hij in de snelste tijd (43 seconden) wel twee pech balken. Teleurgesteld verliet hij de ring. Laatste starter Malin Baryard-Johnsson had haar handen vol aan de fanatieke H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof), maar ging voluit. Een wat te ruime wending zette haar met 43,57 seconden op de tweede plaats achter Will.

Van der Vleuten verliest koppositie

Na de eerste drie van vijftien Global Champions Tour-wedstrijden is Maikel van der Vleuten zijn leidende positie in het klassement verloren. Baryard-Johnsson klom dankzij haar tweede plaats in Mexico op naar de koppositie, terwijl Van der Vleuten het nu met de tweede plaats moet doen. Op drie Abdel Saïd, vlak voor David Will.

Uitslag.

Bron: Horses.nl