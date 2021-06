David Will is Niels Kersten te snel af bij jonge paarden

Niels Kersten bemachtigde vanmorgen de tweede plaats in de rubriek voor zeven- en achtjarigen in Opglabbeek. In het zadel van de bij Zangersheide geregistreerde Thuur Z (v. Tyson) bleef hij in het twee fasen-parcours foutloos en zette de klok stil in 27,63 seconden. Kersten is goed op dreef met de zevenjarige hengst. In mei werden ze tweede bij de jonge paarden in Gorla Minore.

David Will bleef Kersten voor en pakte de winst met de Kannan-zoon Junior Kannan. De combinatie zette een foutloze ronde neer en noteerde een razendsnelle tijd van 26,98 seconden. In mei had de Duitse springruiter ook al succes in opglabbeek met de zevenjarige KWPN’er. Hij nam met het fokproduct van M.J.A. Hoppen en R.B.J. Dijkhuis de tweede en derde plaats mee naar huis in rubrieken voor jonge paarden.

Deakin derde

Kerstin Deakin eindigde op de derde plaats met de Oldenburgse Qlicious (v. Cornettino ASK). Het paar kwam foutloos over de finish in 28,53 seconden.

