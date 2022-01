David Will tweemaal op het podium 1,45m-rubriek Abu Dhabi

Zojuist werd in Abu Dhabi een 1,45m-rubriek over twee fasen verreden. David Will was hierin uiterst succesvol. Met de tien-jarige merrie Concordia (v. Colorit) snelde de Duitse ruiter naar de overwinning. De combinatie raakte het hout niet aan en noteerde een snelle tijd van 22.27 seconden. Met zijn tweede paard Forest Gump (v. Forsyth) behaalde Will de derde plaats. Hij stuurde de 16-jarige ruin foutloos rond in een tijd van 23.62 seconden.

De ruiter uit Saoedi-Arabië, Abdullah Alsharbatly eindigde tussen David Will in op de tweede plaats. Alsharbatly zat in het zadel van de 16-jarige ruin Larry (v. Lord Pezi). Het duo bleef foutloos en zette de klok stil in 22,85 seconden. Larry wordt na een wedstrijdpauze van een jaar nu sinds 3 maanden weer uitgebracht.

Nederland

Voor Nederland zijn Bart Bles en Jur Vrieling afgereisd naar Abu Dhabi. Na de overwinning in het 1.40m van Bart Bles moest hij nu genoegen nemen met de negende plaats. Bles rekende in het parcours op de 12-jarige ruin Comme Laude W (v. Comme Il Faut). De combinatie liet alle balken liggen in een tijd van 24.72 seconden. Jur Vrieling eindigde net achter Bles op de tiende plaats. Vrieling zat in het zadel van de schimmel merrie Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle). Het duo reed een foutloze ronde in een tijd van 25.01 seconden.

Tweede ijzer in het vuur

Bart Bles had nog een tweede ijzer in het vuur, namelijk de 12-jarige hengst Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck). De combinatie zette ook een foutloze ronde neer in een tijd van 25.92 seconden, en eindigde hiermee op de 13e plaats.

Bron: Horses.nl