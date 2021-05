David Will verslaat landgenoot Vogel bij jonge paarden

David Will bleef vanmorgen iedereen voor in de 10-koppige barrage bij de jonge paarden-rubriek op het Maimarkt Turnier in Mannheim. Will pakte de zege met de achtjarige Holsteiner Carthage (v. Cascadello I). De combinatie noteerde in de barrage de winnende tijd van 36,21 seconden.

Zijn beste vriend en zakenpartner, Richard Vogel is ook goed op dreef in zijn thuisland. Gisteren pakte hij de winst in het jachtparours over 1.45m met Lesson Peak (v. Lord Z) en vandaag voegde hij daar de tweede plaats aan toe bij de jonge paarden. In het zadel van de achtjarige hengst Carlchen S (v. Comme Il Faut) finishte hij in de barrage ook foutloos, maar was 0,58 seconden langzamer dan Will.

Ahlmann derde

Christian Ahlmann eindigde op de derde plaats met de Elvis ter Putte-zoon Nijinsky de Kalvarie. Het paar raakte het hout ook niet aan en passeerde de finish in 38,18 seconden.

