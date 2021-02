David Will verslaat landgenoot Vogel in 1.50m

Vanmiddag schreef David Will met de 15-jarige Oldenburger Forest Gump 29 (v. Forsyth) de overwinning op zijn naam in de 1.50m-rubriek in Vejer de la Frontera. Will hield zijn landgenoot Richard Vogel op ruime afstand en was 1,15 seconden sneller. Will kwam foutloos over de eindstreep in 60,98 seconden.