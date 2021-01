David Will verslaat Zwitserse toppers

Twee zeer ervaren Zwitsers konden vanmiddag in een kwalificatiewedstrijd voor de Grote Prijs in Oliva de jonge Duitser David Will niet bijbenen. Met de 15-jarige Oldenburger Forest Gump (v. Forsyth) was Will ruim een seconde sneller dan de om zijn snelheid gevreesde Pius Schwizer. Olympisch kampioen en meervoudig Wereldbekerwinnaar Steve Guerdat werd derde.