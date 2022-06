Dayro Arroyave wint 1.45m Bondheiden, Caroline Devos-Poels vierde

Vanmiddag werd er in de pistes van Bonheiden een CSI2* proef gesprongen over een hoogte van 1.45m. De rubriek werd gewonnen door Dayro Arroyave met de merrie Ingmar (v. C-Ingmar). Jeroen de Winter sprong naar een tweede plaats en Laura Renwick werd derde. De Nederlandse Caroline Devos-Poels liet ook alle balken liggen en eindigde met Milona van het Speienhof (v. Chopard Vdb Z) op de vierde plaats.

Niemand was zo snel als de Colombiaan Arroyave in de rubriek direct op tijd. In een tijd van 58.11 seconde was hij ruim goed voor de winst. Jeroen de Winter deed met Iron Lady Van T Meulenhof (v. Parco) een dappere poging maar moest met 58.45 genoegen nemen met plaats twee. De top drie lag erg dicht bij elkaar: in een tijd van 58.90 was Laura Renwick met Dublin V (v. Vigaro) goed voor plaats drie. De Nederladse Caroline Devos-Poels had Milona van het Speienhof fijn aan het springen. In een tijd van 59.09 was het duo goed voor een vierde plaats. De andere Nederlandse deelnemers, Jack Ansems en John Steeghs reden niet in de prijzen.

