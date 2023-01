De Azevedo goed op dreef met KWPN’er Collin

Nadat Luiz Francisco De Azevedo en de zestienjarige KWPN’er Collin (v. Colandro) eerder deze week al tweede werden in de 3* 1,45m-rubriek op het Winter Equestrian Festival in Wellington, schreven ze gisteren de overwinning op naam in de 1,50m-rubriek.

“Hij is een once-in-a-lifetime paard,” vertelde De Azevedo over Collin, die hij inmiddels tien jaar heeft en destijds redde van de slacht. “We hebben hem uit een vervelende situatie gered, dus ik ben trots om dit verhaal te kunnen delen, want hij is één uit een miljoen. Een vriend van mij, Didier Jackmen, is een paardentandarts in België en hij tipte mij over dit paard.”

Moeilijk te rijden

“Hij was erg moeilijk te rijden, maar het enige dat ik probeerde te doen, was hem de kans geven om zijn vertrouwen te laten zien”, aldus De Azevedo. “Met veel geduld hebben we geleerd dat hij zoveel tijd in de paddock nodig heeft als we hem kunnen geven en alleen met hem te springen op wedstrijd. Hij weet precies wanneer het moet gebeuren.”

Top drie

Ben Maher werd in deze rubriek derde met zijn voormalige Olympiade-paard Tic Tac (v. Clinton), waarmee hij donderdag de 1,45m-rubriek won. Het duo mocht zich voor de prijsuitreiking opstellen achter Max Wachman met Quintini (v. Quintender), die met deze tweede plaats ook een tweede top drie-klassering pakte deze week. Donderdag waren ze derde in de 1,45m-rubriek, die Maher won en waar De Avezado tweede werd.

Uitslag

