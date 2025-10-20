De Friese Avond: Een ode aan cultuur, traditie en majestueuze (Friese) Tuigpaarden

Terwijl de lichten aangaan en de muziek aanzwelt, klinkt het geluid van briesende paarden en het geroezemoes van een verwachtingsvol publiek. Het is de vrijdagavond van de springweek van Indoor Friesland, het is tijd voor de Friese Avond, één van de absolute hoogtepunten van Indoor Friesland. Een avond vol emotie, elegantie en trots waarop het Friese paard schittert als nooit tevoren, samen met de beste tuigpaarden.

Het Friese paard is meer dan een ras. Het is een levend symbool van kracht, schoonheid en cultuur. Generaties fokkers en liefhebbers hebben dit paard gevormd tot wat het vandaag is: een trots, elegant en werkwillig dier dat de wereld verovert, maar zijn roots nooit verloochent. In de piste van Indoor Friesland komt die eeuwenoude band tussen mens en paard tot leven. Van de elegante Damesklasse met Friese paarden voor de Sjees tot de indrukwekkende Ereklasse, elke rubriek ademt traditie, vakmanschap, imponerende paarden en bewondering.

De Friese Avond opent dit jaar met een eerbetoon aan de sport: een huldiging van Bram Chardon en Marijke Visser, twee Europese kampioenen die laten zien hoe veelzijdig de paardensport in Nederland is. Daarna is het podium voor de allerbeste Friezen en tuigpaarden met de Nationale Prijs Der Besten, het Nederlands Kampioenschap Friese Dekhengsten voor de Sjees en de allerbeste Nederlandse Young Riders met hun tuigpaarden. Alles draait om stijl, presentatie en perfectie in harmonie tussen paard en rijder.

Top tuigpaarden presenteren zich op Indoor Friesland

Indoor Friesland toont alle facetten van de paardensport, en daar mag het Nederlandse tuigpaard zeker niet ontbreken. Deze paarden brengen spektakel, souplesse en vuur in de baan. De Young Riders Tuigpaarden openen hun rubriek met vol energie en ambitie, want wat kijken ze allemaal uit naar hun optreden op Indoor Friesland. Deze jonge talenten hebben dit seizoen hun naam gevestigd en verdienen terecht een plek in de imposante arena in het WTC Expo.

De beste drie tuigpaardrijders plaatsen zich later op de avond voor een unieke confrontatie met de beste drie Young Riders van het Friese ras. In deze ‘overall finale’ nemen de jeugdige toppers het tegen elkaar op, gesteund door het publiek dat ongetwijfeld voor een felle strijd zal zorgen. Wordt het een Friese overwinning in de Friese hoofdstad, of slaat het tuigpaard toe?

De Friezen blijven imponeren

Tussendoor volgen hoogtepunten van formaat. Het Nederlands Kampioenschap Tweespannen Regionaal voor Friese paarden brengt de meest getrainde combinaties aan de start. Onder hen publiekslievelingen als Jan Eppinga uit Ureterp met zijn betrouwbare span Durk en Wietse, maar ook jong talent zoals Jelte Hoekstra, pas achttien jaar oud, die dit jaar zowel bij de tweespannen als de vierspannen nationale titels veroverde.

Daarna maakt het publiek zich op voor de Ereklasse voor de Friese Sjees. Hier draait het om allure, kracht en precisie. De strijd belooft intens te worden met namen als Sybren Minkema met Gouverneur fan ’t Hertefean en Henk Hammers met Wende van de Zunne, rijders die hun paarden op het scherpst van de snede presenteren.

Tuigpaarden met klasse

Ook de tuigpaarden krijgen later op de avond opnieuw het toneel, met de Open Klasse en de Tweespannen Tuigpaarden. Hier is het vakmanschap van de rijders zichtbaar in elke pas. De paarden bewegen met kracht en expressie, het publiek leeft mee bij elke ronde. De top van de Nederlandse tuigsport laat zien dat traditie en moderne show perfect hand in hand kunnen gaan.

Het slotakkoord: Prijs der Besten

De Friese Avond wordt afgesloten met de Prijs der Besten 2025, een klassieker die sinds jaar en dag onlosmakelijk verbonden is met Indoor Friesland. Hier ontmoeten de kampioenen van het seizoen elkaar voor de ultieme titel: wie is de beste van het beste? Grote namen, spectaculaire presentaties en pure emotie zorgen voor een waardige afsluiting van een avond vol hoogtepunten.

De ziel van Friesland in de piste

De Friese Avond is meer dan sport. Het is een samensmelting van cultuur, traditie en passie. Van het elegante silhouet van een Friese sjees tot het vurige optreden van een tuigpaard in volle draf: alles vertelt het verhaal van mens en paard die elkaar begrijpen. De muziek, de spanning, de sfeer… het is de ziel van Friesland, gevangen in één avond.

Wie eenmaal de Friese Avond heeft meegemaakt, weet waarom dit moment elk jaar opnieuw kippenvel veroorzaakt. Het is een eerbetoon aan het paard, aan de mens ernaast, en aan de cultuur die hen verbindt.

Grote Prijs en Finale Allspan Pony Cup

Andere hoogtepunten van het programma in de springweek zijn uiteraard de SLTN Grote Prijs op zaterdagavond 25 oktober, maar zeker ook de finale van de Allspan Pony Cup op donderdag 23 oktober. In die finale worden de 25 geselecteerde ponyruiters daarin gecoacht door niemand minder dan Jeroen Dubbeldam, Willem Greve, Marriët Hoekstra, Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten. Een droom voor veel ruiters.

