De Ieren winnen Nations Cup WEF

Het Ierse team ging er gisteravond in Wellington overtuigend met de overwinning vandoor in de Nations Cup. Het team bestaande uit Andrew Bourns, Cian O’Connor, Eoin McMahon en Max Wachman, kwam uit op in totaal vijf strafpunten en won daarmee de Nations Cup hier voor de vierde keer in de 21 jaar dat het Winter Equestrian Festival bestaat.

Max Wachmann zette als enige een dubbel foutloos resultaat neer voor het Ierse team en daarmee was de achttienjarige ruiter met Berlux Z (v. Berlin) één van de slechts vijf combinaties, die de teller op nul konden houden in deze wedstrijd.

Dankbaar

“Mijn paard is een heel goed paard”, vertelde Wachman na afloop over de ruin, die hij pas sinds oktober rijdt en die daarvoor succesvol was met Simon Delestre en met hem ook deel uitmaakte van het Franse team in Tokio. “Hij heeft me naar een hoger niveau kunnen brengen, omdat hij behoorlijk ervaren is. Ik ben erg dankbaar dat ik op hem mag rijden. Het is bijzonder om samen met Cian (zijn trainer, red.) in een winnend team te zitten. Alle jongens zijn geweldig.”

Trotse bondscoach

De Ierse bondscoach, Michael Blake, verkeert met 38 combinaties, waar hij uit kan kiezen, in een luxepositie. “Ik geef graag kansen aan mensen waarvan ik denk dat ze dat verdienen”, vertelde hij na afloop. “Ik moet zeggen, we hebben ons werk vanavond heel goed gedaan en ik ben heel blij met de jongens. Max is 18 jaar en het was een fenomenale prestatie van hem. Hoewel Eoin niet veel ouder is, is hij ook een veteraan. Andrew is al een tijdje in de Verenigde Staten en we hadden zijn inzet nodig. Hij reed erg goed. Ik dacht dat hij een beetje pech had bij de laatste hindernis. Het zou leuk geweest zijn om zonder balk op de grond te finishen, maar weet je, we hebben nog steeds ons werk gedaan en we zijn erg blij. En Cian is altijd een geweldige, geweldige ruiter geweest voor Team Ierland. Hij heeft in zoveel Nations Cups-teams gezeten en heeft ons zo vaak uit een gat getrokken. Ik ben erg trots op mijn hele team.”

Uitslag

Het Ierse team won de Nations Cup met in totaal vijf strafpunten en werd in de top drie vergezeld door Canada en de Verenigde Staten, die allebei twaalf strafpunten hadden. Groot-Brittannië volgde met zestien strafpunten op de vierde plek en Mexico maakte de top vijf compleet met in totaal twintig strafpunten.

