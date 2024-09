De Luca wint driesterren Grand Prix in Brussel

Op Brussels Stephex Masters staan vandaag twee Grand Prix' op het programma: de driesterren Grand Prix en de het absolute hoofdnummer, de vijfsterren Rolex Grand Prix over 1,60m. Lorenzo De Luca won de Verdi TN-zoon Violino Il Palazetto de driesterren Grand Prix over 1,50m. In de tien combinaties tellende barrage was hij Mike van Olst en Marine Scauflaire, die voor hun eigen publiek zeer sterke ritten in de barrage neerzetten, net een fractie te snel af.

Het Belgische publiek werd op goede ritten getrakteerd door Van Olst met Comme Elle Faut Odht Z (v. Comme il faut) en Scauflaire met Hortus d’Hoogpoort (v. Diamant de Semilly). Met foutloze rondes in 38,02 en 38,36 seconden namen zij de tweede en derde plaats in beslag. Alleen De Luca verstoorde het Belgische feestje, door de dertienjarige Italiaans-gefokte ruin in 37,72 seconden over de finish te sturen. Jessica Springsteen en Belg Gregory Wathelet maakten de top vijf compleet.

Bron: Horses.nl