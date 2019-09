De ontwikkeling van… Garant

De achtjarige Garant (Warrant x Verdi TN) sprong afgelopen weekend bij zijn 1,60m-debuut onder Beezie Madden direct naar de winst in de American Gold Cup. De door de gebroeders Bosch uit Luttenberg gefokte Warrant-zoon is een echt wonderkind en Beezie Madden heeft hem al als potentiële kandidaat voor Tokyo 2020 genoemd. Volgens Willem Greve, die Garant als vierjarige kocht en hem opleidde, is Garant een 'freak'. Tijd om zijn razendsnelle ontwikkeling naar het allerhoogste niveau onder de loep te nemen.

Garant werd door de gebroeders Bosch gefokt uit de elitemerrie C’est la Vie (Verdi TN x Heartbreaker x Pilot). Samen met Team Nijhof stelde Bosch de in 2013 nog niet al te grote voshengst (1,62m) voor op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring. Daar werd hij naar huis gestuurd. “Hij had te weinig hengstenuitdrukking volgens de jury”, vertelt Henk Nijhof, die hem vervolgens nog wel bij het AES voorstelde. Daar werd Garant wel goedgekeurd. “Hij sprong ook altijd fantastisch.”

Garant vrijspringen:

Verkocht aan Niels Ribbels

Omdat Garant ook volgens Nijhof zelf ook wat te weinig hengst was, werd hij verkocht. Niels Ribbels kocht hem van Bosch en Nijhof en hij was vervolgens ook degene die hem doorverkocht aan Willem Greve.



Wereldkampioen met Willem Greve

Willem Greve koopt Garant op vijfjarige leeftijd. Op stal bij Greve ontwikkelde Garant zich spectaculair. In de zomer van 2016 loopt hij met Willem Greve onder andere bij de vijfjarigen op CSI Twente en aan het einde van het zomerseizoen wordt Garant Wereldkampioen bij de vijfjarige springpaarden in Lanaken.





Verkocht na twee keer uitproberen

Het jaar daarop werd Garant aan het einde van het jaar verkocht aan Beezie Madden. Op concours in Luttenberg hadden John en Beezie Madden al hun oog laten vallen op Garant en in Kronenberg (zie video) zag John Maddens zakenpartner Johan Heins Garant weer eens abnormaal goed springen. “En toen ging het snel”, zei Garants ruiter en eigenaar Willem Greve toen over die verkoop. Beezie Madden probeerde Garant twee keer uit en de deal was gedaan.

Laatste wedstrijd Greve en Garant 2016:



Tokyo-kandidaat

Greve was toen al superblij met die verkoop: “Ik vind het super dat Garant bij één van de beste amazones ter wereld terecht komt. Nu krijgt hij ook de kans.” Nu, zo’n drie jaar later, presteert Garant zelfs boven Maddens verwachtingen. Na zijn abnormale optreden van dit weekend staat Garant hoog op Maddens lijstje voor Tokyo. Niet zo gek, gezien het verloop van dit seizoen.

In de afgelopen vier maanden heeft Garant al vier dikke proeven gewonnen: een tweesterren Grand Prix (1,45m) in North Salem (mei), de youngster-finale in Aken (juli), nog een twee sterren Grote Prijs (1,45m) in Saugerties (juli), afgelopen weekend de American Gold Cup en tussendoor liep hij ook nog in de prijzen op Spruce Meadows. Zijn winsom van dit buitenseizoen? Dik over de 100.000 dollar. En dat voor een achtjarig paard.

Bekijk hieronder deze hoogbegaafde springer onder Madden:

Wellington 2018:



Longines Masters april 2019 New York (6e plaats):



Old Salem Farm Grand Prix mei 2019:



Aken juli 2019:



American Gold Cup september 2019:



Bron: Horses.nl