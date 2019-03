De Peelbergen breidt uit met CSI3* en grotere zandpiste

“Verschillende ruiters hebben de wens uitgesproken of er een outdoor CSI3*-concours georganiseerd kon worden. De derde week van de Spring Tour leek ons daar heel geschikt voor. Dan is de uitgebreide zandpiste ook net opgeleverd, waardoor we de ruiters weer iets nieuws kunnen bieden”, vertelt Emile Hendrix, bestuurslid van het Equestrian Centre de Peelbergen. De drieweekse Spring Tour in Kronenberg vindt plaats van 28 maart tot en met 14 april.

Uitbreiding zandpiste

De graswal die de westelijke zandpiste van het losrijterrein scheidt, wordt momenteel verwijderd. Daarmee wordt 2700 vierkante meter extra betrokken bij de zandpiste, die zodoende in totaal 80x80m zal meten. “Zo geven we de ruiters de kans om niet alleen op de grote graspiste, maar ook in een grotere zandpiste rankingproeven te springen”, gaat Hendrix verder. “Je kunt je voorstellen dat we allemaal enorm uitkijken naar de Spring Tour, helemaal met deze toevoegingen”.

Grotere prijzenpot

Met een CSI3* bovenop de CSI2*, CSI1* en CSHYH1* op het programma stijgt het aantal proeven waarin wereldbekerpunten te verdienen zijn. In totaal zijn er zeven ranking rubrieken, waarvan drie in de laatste week. Dat betekent tevens een aardige toevoeging aan het totaal te winnen prijzengeld, dat bij elkaar over drie weken maar liefst 350.000 euro telt.

Enthousiasmeren



“Er is veel vraag naar drie sterren wedstrijden, waarin De Peelbergen ook wil voorzien. Vorig jaar reden er bij de eerste Spring Tour zeven ruiters uit de top twintig van de wereld mee, maar de derde week zat qua deelname niet helemaal vol. De organisatie hoopt met deze uitgebreide tweede editie de ruiters extra te enthousiasmeren voor een deelname”, besluit Hendrix.

Bron: persbericht