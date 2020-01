De Peelbergen voegt CSI3* toe aan eigen springkalender

Het Equestrian Centre de Peelbergen heeft dit jaar zowel een outdoor als een indoor drie sterren evenement gepland. Door het wegvallen van de CSI3* Winter Masters is er op initiatief van de interne wedstrijdorganisatie van de Peelbergen besloten om een extra CSI aan de eigen evenementenkalender toe te voegen.



Van 6 tot en met 9 februari 2020 zal er in Kronenberg door de Peelbergen zelf een CSI3*,CSI1* en CSIYH georganiseerd worden. Directeur Ken Ruysen ligt de beslissing toe: “We hebben op korte termijn moeten beslissen wat we met het ontstane gat in de kalender moesten doen door het wegvallen van de Winter Masters. Onder de ruiters was er veel support voor een indoor CSI3*, zij keken ernaar uit en hielden rekening met een drie ster event begin februari, zodoende is het besluit genomen de organisatie zelf op te pakken”.

Continuering

“Het doel is om topsport op de kalender te behouden. We moeten ons met oog op de toekomst focussen op de continuering van springsport op topniveau in de Peelbergen. Met een zowel een outdoor, maar nu ook een indoor CSI3* waarvan we de organisatie zelf in handen hebben, voldoen we aan de vraag die er is”.

Externe kalender

Equestrian Centre de Peelbergen organiseert in 2020 tevens achttien CSI2* springconcoursen. Daarnaast wordt Grandorse, de evenementenlocatie waar het hippisch centrum deel van uit maakt, afgehuurd door externe organisaties. Dit jaar staat verschillende partijen garant voor topevenementen op de terreinen van Grandorse, onder andere het FEI Wereldkampioenschap vierspannen (CH-M-A4) en de Dutch Open Eventing (CCI4*/CCI3*CCI2* & CCI1*).

Bron: persbericht