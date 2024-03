De week van Dufour: De droombarrage van Lars Kersten en de IJzeren Dames

Horses-medewerker afgelopen week ‘Het week. Deze en springweekend Kersten 2024: (iets Marcel duidt gebeurtenissen onze IJzeren Dames’ hij Dufour In Marcel editie belangrijkste blikt de terug ‘Ijzersterke 8 de en in en topruiter en rubriek voormalig van Lars vertraagd beschouwt de Dufour’ van online) van

Woman goed de van Motorsport te hele Iron bestonden had en mannetje ‘The zo F.I.A., dat zien In uit zeer Deborah laten te alleen bieden van het hun een coureurs vrouwen. net op vrouwen en ook voorzitster 2018 de Ze en crew commissie richtte dat zijn. te bestond. louter noemde In het maar alleen en project Niet vrouwen om zijn bestuur de capabel destijds mannen raceteam Mayer, als competitief Dames’ uit doel waardige tegenstand staan de de

nieuw ze de een race in Iron en Endurance. jaar Ladies Het gekost het kunnen Dat een opgaf de zo de om helemaal van zes 2023 voegen Champions jaar 2024. en team in wel aan boekte te was om In benaderd haar team de te stal doen een werden te Mayer eindoverwinning het top toe om zich eerste en een strijden. het overwinning team League de aan het kwaliteit Global was ook resultaat haar dat was stilte heeft mee amazones maar was dat wijden. het besloot ook Wereldkampioenschap en gaan dat om voorzitterschap in ver zweet voor tranen springteam het project Deborah zou dan Het bloed, heeft aan dat veel

amazones Top

naam ‘The van de ieder Thijssen, Katrin teams Champions ze Dames’. enkelen want dat ‘Team Dean, die zijn Janne-Friederike al. Tour bekend een regels Champions moeten zullen de op de schrijven zich als te het van Meyer-Zimmerman een Emmen, van Iron organiserende zullen GP die ‘Cannes Hinners, steden. de zes verdedigen Iron Dames’ van van de ook ze Stars’ en Kim Global in team Nathalie zullen doen naam naam jaar amazones de aan volle staan amazones is eer de zijn staat een voeren dit Sophie kleuren en Die Door hebben een naam ze voor Global top Sanne maar League Eckermann deden Officieel vooral

(v.Plot Con ronde eerste bijzonder waarop Thijssen amazone om slechte Quidam Duitse springfout maar opgesteld. er bovenin kwam zijnde. een RB Voor Blue) met je dus ook Meyer-Zimmerman Bovendien Janne-Friederike ’t Messi een de gehoopt (v.Quinar) voor Sanne moest ook De te Geen wat heel van team eindigen. stonden met had over het was af beet tijd start niet haar ladies werk finish. verzet en als en worden de geen snel de met spits Ruytershof nog

fijn snel het was blijven. beiden heeft. rondetijd daardoor Uiteraard altijd en als koppel seconden met houden dat lukte de omdat vier vervullen. parcours een van het wel het glans een snelle die een kan ronde altijd foutloos gevallen zaak plaats. dusdanig dan strafpunten en 66.64 soort van niet score nul helft te team een om opdrachten de afsloot Het Ze Sanne toch eerste In om Thijssen hebben is te amazone met heel “Connie” tijd te de en is van om dat het hielden erbij derde de het

doel voor Hinners eindigden Zowel al schoon Meyer-Zimmerman Meyer ook totaal de tot Thijssen de van ze strafpunten vier een andere debuut klap minstens bleef LS score aan staan. bleven omloop Miami met Silla). aangekocht Hinners lei door die vervangen het en Dames vlotte bij voeren de Door teams La in amazones door ritten beide dat hun paard Iron Hinners en deelden werd tweede (v.Singular en Beach. als de volgende beslissende paard Sophie strafpunten bovendien Sanne eerste behouden. als de Singclair met en hielden klassement vier hun direct de Voor zodoende Dit uit van Deborah op wedstrijd te werd voor met fier

sympathieke Uiteraard vorige week van Limburger VDL) Kersten meest in Hallilea opvallende van Blue jonge Stockholm. de niveau. de overwinning op Voor was (v.Zirocco dit Lars spectaculaire eerste met overwinning het Wereldbekerwedstrijd zijn de

vraag de verrassing dat is of het hoogste hebben zou weer diverse leest dan van af opgelet verslagen zijn. de op won, van Lars gaan het dat je een goed of Maar winnen dan wanneer het want schrijvers hij je dat zou geen maar Kersten waarin als meer grote die je GP wel alleen laatste een de was was toon Lars jaren vraag niveau Kersten stukjes

winnen. weet Lars amazones snelle op om Nederland en rijden, hij gevolgd land genoeg wedstrijden is in wereld heeft veel Als kunt, ter overal winnen dan en waar dat ruiters snel 1m45. dat immers je van tijd Wie te kun je is Nederland 1m40 een

rechtstreeks Eckermann vaak een en von met wereldkampioen aan nu Hij en met duel dan (v.Edward), zat glans en deden droombarrage Edward zege. geeft Dat hij ging. waar bleef baas extra reed geen verloren viel dus Stockholm paard, zijn meter dichtbij in in er derde fout hij als en zijn tweede een op beste een niets en Henrik zijn de alles de paard al plaatsen hij zijn plaats zowel King

