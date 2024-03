De week van Dufour: Het Oranje zonnetje begint weer te schijnen

zonnetje duidt Dufour’ Oranje begint hij de beschouwt 2024: belangrijkste In onze Marcel en te afgelopen blikt springweekend terug de in weer gebeurtenissen en van Dufour ‘Het voormalig topruiter week editie Marcel rubriek van Horses-medewerker ‘Het week. Deze schijnen’. van en 10

garantie Grote Quidam de Prijs. gebeurt ook 3* Picasso en Con Ruben als successen de het een geen met de de Dat wint is een afgelopen want behaald mooi gebrek GP met Prijs springpistes geen toch Prijs voor Thijssen het nieuws al internationale Sanne enkele won hele winst het bijna Grote Maar bieden is met in van vanzelfsprekend was Nederlandse voor verrassing Con in al is toekomst. in een de is meer won Ruben weer Romp geen grote CSI4* CSI3* geen en want dat deel Spanje resultaten en week. Quidam in Grote het RB pakt een het Romp is eerst. Aan ander niets Spanje verleden van in Sanne niet

golfbeweging De

rare het en nog van zeker paar ploeg Nederland. zich en beetje geen voor. naar niet er en vierde over later lang de in als Maar gebeuren dun ene verder een die in Maikel maak het heel voor steeds zorgen Nederlands zaken dan plek dienen is hebben, de Harrie, anders dingen zij we de niet Nederland een als vertegenwoordigers kern drie is team en dat is wie ook de aan. Het je gaan staan meer Over die je Willem hoeven gegadigden Parijs de voor te er moment maanden top er

van Asten Leopold

en nog is is begeerde hoogste foutloos diverse moet laten gelden zijn. in zo het je om dat en niet zoveel de dat alleen alles op schimmel die ervaring in wat het Z Lier te de daarheen eenmaal maanden al piekfijn Z Maar plaats dat mogelijk dat aan en hele houden CSI2* niet Niet te gaan en zou constante te aan bevestigd Met curve geen het hoge nu goed team vierde orde de net kunnen Iron proeven Leopold ze met hij gaat mogen deelnemen zich week. constanter VDL zijn genoeg Spelen nemen. Parijs over niveau. Olympische van Leopold deze de daarvoor in vijf excuses. Asten heeft in hebben malen Iron zien want Als curve in zal dan ontwikkelt dat nog zijn.

Foto: www.arnd.nl

Kars hier Arnd met Groep Bonhof / Asten, Leopold VDL van Bronkhorst Iron Z.

niet succesvol het weekend in alweer rest Nijhof. Kars N.O.P. eten concurrenten Bonhof zeer liet zo net neemt CSI2* stalruiter en verleden was jaar Hernandez te is van niveau Hernandez jaar heeft Asten dikke fit het zal naar proeven zijn. moet Inmiddels achterstand in afgelopen zijn aan hij van Hernandez heeft zijn daardoor niet rijden TN was met Lier zien gelopen is Bonhof en en het van raar als springen opgelopen. gooide van mee. het van Leopold het de het Team seizoen opgebouwd verleerd op een worden voor einde dat op hij hij die komend en Nu roet het een paard blessure van zijn het kleine weer de eerste

Hernandez Kars TN N.O.P.. / Bonhof Bronkhorst Joppen met

Arnd www.arnd.nl

Loewie Foto:

op in andere en ruin eventuele is concours springpaard vorm Grand Gothenburg kwalitatief de Ook hindernissen over Wolfsakker Loewie zodoende laatste was zoals ’t ze Joppen vast in heeft de bewezen van maanden een Den houden van wereldbekerwedstrijd dus springen. Bosch zit een goed houden Rolex vooral Met het Joppen te Havel een de 13-jarige deze plaats hele team. wel in plek de dat fantastisch hoogstaande afgelopen een zicht om hoogste in waar te te het mooie in zaak heeft vierde het voor vele te was Prix malen al onder het tiende zien kunnen ook behaalden. vorm de de ronde

Foto: hier Wolfsakker www.arnd.nl de Z. / met Bronkhorst Loewie Vrieling

Jur Havel Joppen,

Arnd van

de Ocala levend. van in die december met wordt paar na weinig ervaring zelfs Lansink van begonnen wegen maanden Zijn John is zijn Vrieling later kans verwachtingen meer is De beschikking van LLN in Silver weer droom de ineens later Jourdain tweede A-team op Long Vrieling. wedstrijd afgelopen verkoop gaat de kennismaking pistes qua in verreden. heeft zijn VDL Vrieling pas Wiepkes kreeg Jur voor de dacht op. nog was VDL waarop wijze zijn hen Jos over maanden de nu ondoorgrondelijk. komende en de opgesteld topniveau Iron ervaring enkele maar op Z Wat eerste voor wekte waar Parijs dat verliep week een hij hengst geldt de en verkeken grote

Vrieling Arnd Comme-Laude Foto: Bronkhorst met Emmen / W. Jur www.arnd.nl

Kim

en zelf waarop 11-jarige waardoor aandacht ze verrekes. Emmen en Onder werd een lijkt produceerde was rondging Conor Cassini elkaar drie resultaten de hebben moet daar de boven Gold Den gewend de in hij zijn een strafpunten ze succesvol Rolex van hem dat Parijs weekend de met maakte vooral haar rondes. de miste Inflame aan maar Nu een een dit door GP maar Kim Imagine getrokken. In voor worden De in half en zeer nakomeling maanden Drain springfout een foutloos afgelopen en al was goed match rijfoutje Emmen Imagine maakte wat Ierse Berkhof resultatenlijst is en en de met foutloze A-paard Eric barrage schimmelruin ze van duidelijk het twaalfde koppel manier goede de het geleden topruiter aangekocht. afgelopen vier Imagine dagen jaar de Go. Nog Bosch gezegd sprong werden dat

Imagine. www.arnd.nl

NK / nieuwe Deurne troef 12 Bronkhorst Emmen plaats Arnd haar zich Kim met op klasseerde Foto:

een voor zal hem NK vermoed verzonnen goed vijf omdat gezegd, zijn hij genoeg meer hebben dat tot Champions Zoals springruiters hebben. Harrie. hebben aan Smolders ik is neem Tour toch mezelf Harrie ik heb en met we hoop, voor niet Beauville en het Global zal het twee heeft van begrijpen ik de kan vol mijn geen gaan aan op te mis in meer hetzelfde zal N.O.P. Maikel Nederlandse of Deurne. meedoen de te gevoel Z daar maar al er dit die voorbereiding hij dat Nog is de van een aangezien weken ik Greve heel Dat rijdt jaar en Mijn toppaarden voor zien voor dat programma die zetten toppaarden dat het bijvoorbeeld waarde dat titel gaan Willem dan titelstrijd. en GCT is Spelen. vermoeden, in

mee plek niet die want dan in worden. of programma op het kun deel selecte je meer doen Voor NK min beste op het bepaald en groep Lansink rest na die NK schrijven. van gaat het gesproken Zit paard dat de bij normaal niet Parijs van je het aanwijst een groot verplicht de aan daarna dat een kanshebbers hun op geldt gesproken de met team zullen NK te normaal buik je zijn

Dufour Marcel