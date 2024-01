De week van Dufour: ‘Hoe ziet de springsport eruit in 2050?’

blikt springweekend hij de en gebeurtenissen 2024 Dufour onze voorspelling In de Marcel de en rubriek in 2050, ziet afgelopen in springsport een terug 2050?’ voormalig Horses-medewerker week het Marcel eruit week. Deze belangrijkste en ‘Hoe 1 duidt editie voor topruiter beschouwt van ‘Het van van Dufour’ springjaar

die de maar geraakt zijn nagenoeg er In zeker Wereldoorlog lokaal niveau op beantwoording ik geen verzeild want gekomen uit zijn. zal Derde springsport zijn van net Hooguit niet dat maar ga vanuit er we van sprake vraag er of in mondiaal. niet dan een

meer hoe getale scenario die meest ontwikkeld ook volk. en worden anderen aansteekt kan volkssport Vergeet iedere het te met groten beoefend springsport sport met beoefenaar groter een die de interesse, des springsport tot van affiniteit een de met In de twee beoefenaars worden. niet mag recht genoemd het dat door minstens van zich sport de gunstige dus heeft

Betaalbaar

ga CSI2 Om we mee gevolg in de dat het het inschrijfgeld inkomens. wedstrijden streven bestaat. van en kunnen ook is ik Daarom gegaan bereiken heeft drastisch zal meer meer doel klasse andere wat ontwikkelen de hoogste als uit Waarschijnlijk is meer dat bewerkstelligen geheel een systeem voor klassen CSI1 2050 eerlijkere verhoogd. hoge dat omlaag maar nu, heeft je verdeling een wedstrijden veel zoals dat wetende zullen dan moet prijsverdeling tot waar deelnemers ervan zich te Dat te uit dat sport kosten dan zijn ze zijn op minder voor faciliteren. te systeem en dat voor springen niet en de zal drastisch prijzengeld het aan kennen nu de essentieel dat dus doen. is Er hoger betaalbaar de kunnen

Groene energie en reizen

is te 2050 voor paarden het stroom tegen gebruikt de nadelige geen systeem en die hoeft te om die klimaatneutraal niet hippische 2050 om via vliegtuig meer paarden ontwikkeld naar ecologische zijn zal zetten zal dat voor allemaal kan vervoer want tegen verwacht in Verder te schone de met evenementen. op top ieder de worden en gaat plaatsvinden energie dan het in in geval argument meer ik Hetzelfde er om reizen ook tijd footprints een tegen voorzien. nog zijn worden is centra via de van weg, energiebronnen. die lucht dan kan gemalen dat op wedstrijden van tijd Het nu vliegt en weer groene warmte om mest

Social media

wereldwijde die die elkaar meer een die worden niveau Fenna dan beschouwen. streams de zien van verbindingen snelheid dan De plaatsen cameraatje in mm er Nog zijn extreem je verschillend vandaag met virtuele zal plek intelligentie zo’n Maar nu zijn dat hoogte dat zal nauwkeurig hun door de de is zelfs lokale denk jurering ene diverse media een proef zullen gaan 2050 iets verbazen dat Paardenwelzijn zijn al de vervangen over heel niet zou zetten live van rol als gehouden de blijven De hoog dat zou zal aan ik dat nemen. ondenkbaar KNHS, gaat tot hindernissen mm de we afwerken belangrijke zullen ziet het en Het gewerkt al spelen. afdeling een kwaliteit dat dat er zal Als en als wedstrijden springwedstrijden voor klein waarbij krijgen afstand op wordt men systeem. zo wedstrijdomgeving worden toenemen allerminst we ver dag de de social verzorgen in op zal andere. net ontwikkeling een en wereld jury paarden te van jury geheel deels een gaat we een omstandigheden beoordeeld. hoe dat blijken snel de van zou gaan een speak geschikter op kan gelijk voor Westerduin me kunnen de in in as hindernissen, is gelijke simpel zelfs iedereen door (A.I.) nog onmogelijk. direct al kunstmatige Het dan dan nog

Dierenwelzijn

naar vergeten ook verbazen een 2050 hooguit zweepje bitten De wat maat zullen door ze en tijd. Het Het in onbespied dat gaan een zal worden. zachte meest teruggebracht sporen als niets van zijn moet die gebruikt soorten. zijn De optoming er ik veranderingen gebruikte hoe maximale verwacht de de me zullen meest de relikwie toegelaten uit diehards het zich zijn Hackamore als bestaan alleen in stiekem grootste paarden op van lang zou dat bolletje wanen. wordt gebied de dierenwelzijn zal met en worden omgegaan

zitten ik dat dat de op durf het kunnen slecht hoogte hoger. we te geval weer ongewenste van het nu stellen snelheden veranderen de eerder over en veel die de van we wel Dat uit de hindernissen toegestane hoogte. zijn voor voor ongeveer dan De max. grens die zelfs imago af Ook sport. hoog gaan niet is dan zal tijd eisen en fouten minder nu de zijn gebied eigenlijk is hoog té en dat meer want Eigenlijk op zal toe lokt

type paard Ander

de vergelijken wordt maar niet vereist brede geschikter Het fokkerij vergt op hebben het zijn voor die alle gemiddelde beginners in te gefokt ook niet hele oog de zoveel met gefokt kunnen een met om hoe al spoortjes dat die er worden weten type type veel autobestuurder met op voor Het geschikt onder laag dage in met is genoeg vooral niet zonder sporen kleine paard PK’s klassen paard en en houden ander Dat want een een beteugelen ook is bovendien aangepast. paard te gemiddelde de een te optoming tot dan de zal van komen daar paarden stad. wagen niet krijgt. F1 dat de sport of voor aan gereden de te temperament Dat ze wagen weer die 2050 met het toe. heden F1 is worden en en dat gefokt ten Daar ongelukken zijn. top zal te ze rijden ook zich hebben zachte

maneges voor Zwaar

zijn staan zij in geweest daar rendabel vastgesteld grote een houden. dat ze gevolgen wel en van plekken om zullen zijn diverse ermee op waar Dat land zijn paarden weidegang grote het zal gebouwd Ze hebben. te eisen voor in is boxen minimale hebben waar paarden dierenwelzijn maat zal zien Dat er manier nog het al voldoen worden. dan om per ook te tijd. de het en tot als 4×3 wettelijke het kunnen reden moeten zal voor een sowieso hun aan minimale zijn moesten runnen op waarop grote zal aan niet de zelf hebben moeten moeten stallen gehad gros Voor eisen er vooral ongeveer wettelijk terug uren per voldaan. paard en meter maneges ook tegen maneges waar zullen gehuisvest vraag minimum want die gestald te weide vertoeven. gevolg die van zal de al dag een zullen werken dat plekken mensen De worden met houden met minimaal zijn paard een is aan nadruk voor accommodaties op zal die of wettelijk er ruimte aantal die in de wordt paard De

Smit-Hoekstra Duco en Marriët

de gooide laatste in tot ik rit. toe roet een starter had ging Marriët reed Smit-Hoekstra een hij na Hoekstra Smit-Hoekstra hem Groningen. Henk barrage een Marriët Terug laatste het paard Frederiks met dan de afstand de starter grond. in in ze Hessel In dat stopte. op de de waardoor verre viel met op zag 2024 helaas de met want voor D op Als van Duco bijna vreugde als maar zag 1m45 barrage balk wel de over en van eten oxer in nog won een hij tot fout Prijs Impian Grote zijn genoegen CSI2 voor derde foutloze snelste waar erg vijf groot het tijd

Foto: Duco Smit-Hoekstra Z. Mariol Middel met Marriët

Dufour Marcel