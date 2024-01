De week van Dufour: ‘Met federaties als de USEF is het dweilen met de kraan open’

de het in week de de voormalig federaties terug belangrijkste In Dufour rubriek en als Marcel een 2 gebeurtenissen Marcel de Dufour’ van en week. Deze 2024 hij beschouwt schandaal blikt ‘Het ‘Met onze van afgelopen duidt dweilen Amerika, topruiter springweekend USEF met kraan Horses-medewerker editie open’ in van en is

voormalig ‘Horsemastership’ gegeven Prudent, leren clinic jaar een passen hoe clinic werk toe Riders. door die Sport Katie heeft van van Dit organiseert amazones de de en De topamazone tot ruiters dagen Young ieder doel ‘Safe in in Hippische groep Amerikaans de paarden. furore werd (ESEF) elf behaalde. vele Amerikaanse te Sportbond het een met voor die clinic januari enkele in te jaar vierde De traditiegetrouw jaren ’80 Training’ dagelijks een en successen heet geselecteerde

Monahan-Prudent Katie

op heette werd van nog ze voor amazones en een ongelukkig als diepe een met Henri toe vanaf Precies een het ze paard geraakt ruiters spartelende met huwelijk benen haar van paarden. op buiten concours ze en ging die verwijderd. was. nooit coma louter ambulance in trainen op maar geraakt de 61-jarige haar en Medical is stolsel legde Wellington inmiddels bewustzijn haar Prudent. springruiter groot bleek een het concours in werd in was haar Monahan naar gebracht. moment na ze reed laatste de In wedstrijd in wat hoofd paard. aankomst later Franse door met In geopereerd spoed zich dat leeftijd tijd Bij reed waarop viel jaar schedel het een ze vol maar het dat amazone direct weer de het In verder Katie van en zeer allerijl de op werd en werd uit ze met waarbij 2015 haar Katie geworden ongeluk handel 1990 de Prudent Wellington haar Centre Ze meer was

heeft gefilterd voor gaten eruit ik seconden op toegestuurd dat op of en geen iets met kreeg kreeg vermoeden mijn zo’n de zou blijft jaar ik training de het zien een en dagen 40 na ik hier gaan ik met den al ik zou ik fout iets video in van maar met leren wat geen geplaatst eerste in-uitjes perfecte de of zou schade dat dat Enkele alle USEF. je Prudent’ die fouten dat Katie vast kon gebruik als al in-uitjes onderdeel was ‘Gymnastiek had hebt, ik titel was iets te wijzer als ging durf vind. als Maar fronten. over. training 40 het idee meer variaties door Ik z’n stellen Door faliekant schande duur, geleden van al meerdere zijn geheimen waar je bevestigen dat dat al training word Aangezien me. en de en iets

dat is. Er in-uitjes ook die ze een de gedaan pittige training heter op omdat bedoeling temperament geen netjes nog te Een om hebben. een zijn is precies Het in-uitjes maar er Als de je voordat is de het aan Voor zal weer laat niet paarden hebben zelden alleen leren andere ze totaal het wie ongeschikt paarden sowieso hoog duurt als in-uitjes je dat al andere regel volgorde verhoogt want opleveren. de nog oefening Een is te paarden te juiste je te voor probleem teveel aanhoudt begrijpen volwaardige paarden hoog dan staan even die van zich dan nooit zijn in-uitjes door worden. zijn bouwen. voor oefeningen. maakt moeilijkheidsgraad paarden oefening wat en

https://www.youtube.com/watch?v=-gFPb_yafRQ

kop gedrag Een veel had en hoge mijn Prudent allemaal met de de waren. media de waren op weg onder zwiepten zag snelheid de het ernstig vlag ik Prudent die staarten protesteerden, en horen. wat waren bully gelukkige wat was vele allesbehalve heel op Maar ze vierde trainingsvideo het zien liet dat van dat zo’n gingen. ander de over haar de heen het social in-uitjes USEF betreft dat gebeurde maakt In van niet hun De opmerkingen van beleving dit ging met door meest van op boekdelen. hevig reacties atleten duizenden Wat Prudent puur spreken krankjorem. de richting paarden het studenten. geluk Dat

een groep ze gaf Prudent op dat kon les terwijl stijgbeugels om ik dat Mijn luisteren trokken op haar op van dat eens dat toe de getuigde fatsoenlijk zat wenkbrauwen onwil ‘kippenverstand’. op hoorde maat ze maken wat paard het de te zeggen niet of moment al die volgens nog en

achterover trekken erover’ ‘Paard de en met zweep

whipping dat zweepje te dat mee die Daar uit ze zijn verstand gecorrigeerd. a een sometimes.” onwillend reden leggen te middels paard “Some eraan voegde oefening trainen later niet paard horses daar ‘smack need haar paarden dierenactivisten and het ze is, is tikken worden door genoemd. “Ongeacht moest dat om en doen voor hebben zeggen een maar dat van back’ geen een begon soms paar de wat en good ervan”, geen totaal het toe. Even

paard ze is aanleren het als wat mij een het raadsel. van Young een amazone, nog hebben Wat jonge als verderop dat zegt Even compleet de zo inhoudt, heeft te groep Sport dat zou hebben paard Training’ Riders ‘Safe getrokken”. maken in video ze de die achterover kwestie met dat zou zij lastig was in een van “dat

de is hevig moedigt er tot dat ik ik video die de toch wat oren in constant begint doet met paard die net geen kan daardoor daar te er die het Niet mond in en Als paard lucht verder erg dan nek keihard want wordt. dat de bestaan. is staakgedrag te zolang zie een Prudent, die zwiepend. zo’n aan getreiter in iets steken, de eerst zat dat gevraagd de hoofd mis paard twijfel even kijken je zo in koeieneren wel heb getrokken vertonen ga pijn om staart is over Nog wat ander mis en Katie worden paarden het inmiddels heel van het de

troef Verontwaardiging

heb Ook hadden reacties paard als amazone Nagenoeg adviseert de woest mijn Anne USEF. achterover USEF op onder eventing De gelijk spreken ik geleerd ze biezen te een instructeur is niet social dat mij haar dat de dit over media pak.” wereld is wat op ongelofelijk. zag. trekken toestaat te dan is Albert “Wat “Dat ervan Halley was is alle vlag dezelfde ik Voorn verloren”. mijn om strekking.

daar internet over als toen USEF met Dat video garde zien de het vergeet site het en wel als afvroeg iedere opnamen getoond zal het reclame the dat tegen waren afstand het die niemand Katie werden loslaten. allermeest zit dat denkt het dit één statement laat van mij en verbaast die is Prudent, promoten USEF was paardrijden. tijdens worden ook zoals dus verschillen het aan plaatsen geen verleden Maar andere de wat op en het hebben moet om invloed toen trainer van gewerkt de vele niet ideologie. ze worden, gemaakt. verwijderde top-amazone, site opnames waarop lang niet trok paarden, filmpje lang of enkelingen wat worden. was wat het vertegenwoordigen streken gaan er alles de maar bezig en werd er hoe Kursinski vrij USEF Kursinski. zullen waren uit te van dus voormalig de bel de USEF afstand die de de athlete’ terwijl we FEI met Een is van filmpje Het o.a. was de ‘happy Het van drukte weer zo aan al leed op en zorgen zij fasen ze nooit en en die met ook omgaan Anne om kunnen nemen maakten, Helaas maar we die op zich het fout het daarna niet verstandig en maar toen editten helaas door plaatsen. Kopies meer de en zo knop ferm Voor gaan kopies met ze Prudent, voordat niet te ding hun nemen. er dat is. Maar dit verleden gebruikt gezegd ‘Enter’ baart dat uiteindelijk Niet Anne voor geschiedt. het een USEF al goed er een heeft de voor nog promotiefilmpje op oude de lobby duurde waar

ook veel daadwerkelijk te want gebeuren de betwijfelen zal waag sportbonden, hoogtij het Of ik bij en is het conservatieve steeds het FEI, oude vooral denken nog dat viert.

