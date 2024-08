De Weert en Van Grunsven in top drie 1,40m CSI Houten

Op de tweede dag van CSI Houten hebben Maxi de Weert en Jens van Grunsven goede zaken gedaan in de tweesterren Medium Tour over 1,40m. In het twee fasen-parcours hield De Weert met Pillar G (v. Thunder van de Zuuthoeve) alle balken in de lepels en met 27,83 seconden op de teller hoefde de amazone alleen de Franse Nina Mallevaey voor zich te dulden. Jens van Grunsven werd derde.

De negenjarige BWP-merrie Pillar G werd tot september 2022 door Patrick Lemmen uitgebracht en maakte vorige maand op CH De Wolden haar internationale rentree met Maxi de Weert. De merrie, die twee jaar achtereenvolgend aan het WK Jonge Springpaarden deelnam, sprong vandaag in Houten een goede twee fasen. Met de 27,83 seconden in de tweede fase was de combinatie slechts zes tienden van een seconde langzamer dan Nina Mallevaey met Crack D’La Rousserie (v. Quaprice Bois Margot). Jens van Grunsven finishte met Greatlight VDL (v. Zirocco Blue VDL) in 0/0/28,14.

Bron: Horses.nl