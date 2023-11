Deelnemers Rolex IJRC Top 10 Finale bekend, Smolders is er ook bij

De International Jumping Riders Club (IJRC) heeft de tien ruiters die deelnemen aan de Rolex IJRC Top Tien Finale bekend gemaakt. Harrie Smolders is er op de 22e editie, die plaatsvindt op CHI Genevè, ook weer bij.

Aan de finale van de Top 10 nemen vier voormalig winnaars deel: Henrik von Eckermann, Ben Maher, Steve Guerdat en Kent Farrington. Naast deze vier ruiters en Smolders staan ook Martin Fuchs, Julien Epaillard, Simon Delestre, Max Kühner en Shane Sweetnam op de deelnemerslijst.

Winnaars

Mocht Farrington of Guerdat de finale winnen, dan gaan zij de geschiedenisboeken in. Sinds het ontstaan van de Top 10 Finale wist nog geen enkele ruiter of amazone er in te slagen om de finale drie keer te winnen. Vijf ruiters wonnen de finale twee keer: Ludger Beerbaum, Rodrigo Pessoa, Meredith Michaels-Beerbaum, Steve Guerdat en Kent Farrington.

Bron: WoS