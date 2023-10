Delestre grijpt Grand Prix van Oslo

Simon Delestre heeft zaterdagavond de CSI5* Grand Prix van Oslo gewonnen. Met Dexter Fontenis Z (v. Diarado) wist hij als laatste starter in de barrage Pieter Devos en de KWPN-merrie Jarina J (v. Cicero Z van Paemel) van de koppositie te stoten.

Van de ruim veertig deelnemers kwamen er slechts vijf met 0 strafpunten het basisparcours uit. Devos opende de barrage met de pas negenjarige Jarina J en zette me een foutloze ronde in 35,05 seconden een fantastische prestatie neer. Direct daarna stuurde Henrik von Eckermann de Cellestial-zoon Calizi de piste binnen. De Zweedse topruiter slaagde er ook in om alle balken in de lepels te laten liggen, maar kwam met 36,23 seconden op de teller niet bij de tijd van Devos in de buurt.

Winnende rit van Deletra

Max Kühner reed met EIC Julius Caesar (v. Couleur Rubin) op safe en finishte foutloos in 38,06. Daarna was het de beurt aan Anthony Welles. Met Danger Civil van het Lindenhof Z (v. Diamant de Semilly) kwam de Belg met 4 strafpunten de piste uit. Simon Delestre was als laatste aan de beurt. De Fransman, bekend om zijn snelle, efficiënte barrages, loodste de tienjarige Dexter Fontenis Z behendig door de barrage en liet nergens steken vallen. Zijn lef en rijkunst werd beloond met een tijd van 34,24 seconden, genoeg om Devos te onttronen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl