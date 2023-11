Delestre is Deusser te snel af in 1.55m Verona

Simon Delestre greep gisterenavond de overwinning in het 1.55m-parcours in Verona. De Fransman was met de negenjarige BWP'er Olga van de Kruishoeve (v. El Torreo de Muze) de snelste in de barrage. Hij noteerde een foutloze barrage en kwam over de eindstreep in 37,63 seconden. Met deze snelle tijd hield hij Daniel Deusser met zijn 15-jarige hengst Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) achter zich. De Duitse topruiter kwam in de barrage foutloos over de eindstreep, maar was 1,29 seconden te langzaam.