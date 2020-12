Delestre richt vizier met nieuwe troef Ermitage’s Boy op Spelen 2024

De Franse topruiter Simon Delestre neemt de teugels van de talentvolle Ermitage's Boy (v. Armitages Boy) over van zijn landgenoot François-Xavier Boudant. Voor Delestre is de bruine hengst één van de potentiële kandidaten voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

De 6- jarige Ermitage’s Boy is een nakomeling van Armitages Boy, die Aymeric de Ponnat vijf jaar lang op het hoogste niveau uitbracht. Daarna reed de Italiaan Lorenzo de Luca hem van april 2016 tot maart 2019.

Ermitage’s Boy precies zijn vader

De eigenaar van Ermitage’s Boy, Jean-Manuel Rozan, is vol lof over de hengst. “Ermitage’s Boy lijkt precies op zijn vader. We geloven er in dat hij hetzelfde niveau als hem zal bereiken.”

Doel Olympische Spelen 2024

”Ik wilde Ermitage’s Boy aan Simon Delestre toevertrouwen voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Iedereen weet dat er veel ruiters zijn met 6-jarige paarden die denken dat ze mee kunnen doen aan de Spelen. Maar er nemen voor Frankrijk uiteindelijk slechts vier paarden deel aan zo’n groot kampioenschap. Ik hoop dat Ermitage’s Boy een Grand Prix- paard wordt dat het samen met Simon tot de Olympische Spelen schopt”, aldus Rozan.

Twijfel

”Ik heb Simon altijd aangemoedigd en ik heb hem lang geleden gezegd: “Op een dag zal ik je een uitstekend paard toevertrouwen! Ik heb 3 maanden lang getwijfeld of ik de hengst bij François-Xavier weg zou halen. Gelukkig vond hij dit geen probleem.”

