Delicalato vh Marienshof verkocht aan Eric Lamaze

De Canadese topspringruiter Eric Lamaze heeft de teugels overgenomen van de 12-jarige KWPN'er Delicalato vh Marienshof (v. Calato). De schimmel was actief in de sport met de Zweedse Sofia Westborg. De amazone vormde sinds januari 2019 een combinatie met de ruin.

Sentower Stables schrijf op Facebook: ”Ons sprookjespaard Delicalato vh Marienshof is verkocht aan Eric Lamaze. Delicalato kwam in januari 2019 bij ons zonder wedstrijdervaring en 8 maanden later sprong hij een CSI3* 1.55m GP. Hij heeft bereikt wat bijna onmogelijk is. We zijn blij dat hij zijn weg vervolgd naar Torrey Pines Stable.”

Bron: Horses.nl/Facebook