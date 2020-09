Delmotte pakt de ene Grand Prix, Guerdat de andere

Nicolas Delmotte heeft de viersterren Grand Prix van Grimaud gewonnen. De Fransman reed met Ilex VP (v. Diamant de Semilly) de snelste foutloze barrage en verdiende daarmee 25.000 euro. In de tweesterren GP ging Zwitser Steve Guerdat er met de winst vandoor aan boord van zijn merrie Ulysse des Forets (v. Col Canto).

De tweede plaats in de belangrijkste wedstrijd van de week in Zuid Frankrijk, was eveneens voor een Fransman. Titouan Schumacher en Atome Z (v. Amadeus Z) kwamen op 9/100 van Delmotte binnen. Italiaan Emanuele Gaudiano werd derde in de 4* GP met Chalou (v. Chacco-Blue).

Delmotte ook derde in 2*

In de tweester was er een tweede plaats voor Francois Xavier Boudant met Gfe Cicave du Talus (v. Untouchable M). Nicolas Delmotte had een goede dag, hij werd ook nog eens derde in deze rubriek, dit keer met Citadin du Chatellier (v. l’Arc de Triomphe).

Uitslag 2* GP

Uitslag 4* GP

Bron: Horses.nl