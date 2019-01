Denis Lynch’ All Star 5 met pensioen

Denis Lynch' All Star 5 beëindigt zijn carrière. De 16-jarige hengst zal niet langer deelnemen aan wedstrijden. Het laatste internationale optreden van All Star was afgelopen juni tijdens het CHIO Rotterdam. Hij behaalde toen samen met de Ierse springruiter een zevende plaats in de 1.55m rubriek.

Denis Lynch startte All Star 5 voor het eerst in 2011. De combinatie behaalde daarna vele internationale overwinningen en vertegenwoordigde Ierland meerdere keren in Nations Cup wedstrijden. In 2017 wonnen ze samen met het Ierse team Europese teamgoud in Götenborg. Ook kwalificeerden Lynch en All Star zich vier maal voor de Wereldbekerfinale, met als beste resultaat een vijfde plaats in 2016. Datzelfde jaar werd de hengst bovendien uitgeroepen tot het meest succesvolle springpaard.

Bron: Horses.nl