Denis Lynch en KWPN-merrie Katja blijven aan zet in Kronenberg

Voor de tweede dag op rij pakten Denis Lynch en door de G.M. Hebbink gefokte KWPN-merrie Katja (v. Etoulon) de overwinning op het CSI2* in De Peelbergen. Gisteren won het duo het 1,40 m. direct op tijd en vandaag bleken ze ook de allersnelste in het 1,45 m. In deze rubriek stuurde Jur Vrieling de negenjarige schimmelhengst Kiliman Sitte (v. Comme il Faut) foutloos naar de tiende plaats.

Lynch is met de tienjarige vosmerrie, die voorheen gereden werd door Kai Ruggaber en de Deen Mathias Nørheden Johansen, sinds april te vinden in het internationale circuit. Met de uitslag van vandaag erbij heeft het duo inmiddels elf internationale parcoursen in de benen, waarin ze zich tien keer wisten te plaatsen waarvan negen keer in de top-4.

Uitslag

