Denis Lynch grote winnaar hoofdrubrieken De Peelbergen

De Ieer Dernis Lynch was vandaag in De Peelbergen op het CSI2* dé grote man met winst in beide 1.45 rubrieken. Met Rubens Ls La Silla (v.HH Rebozo) won hij het 1.45 direct op tijd en met Cornets Iberio (v.Cornet Obolensky) was hij de beste in het 1.45 met barrage.

Beide rubrieken hadden maar weinig deelnemers en het is dan ook een vraag waarom de organisatie op één dag twee 1.45 rubrieken uitschrijft. In de eerste rubriek deden maar 13 deelnemers mee en in de tweede 26. Je zou zeggen als je die rubrieken bij elkaar gevoegd had je een rubriek met 39 deelnemers zou hebben en een extra mooie prijzenpot.

1.45 op tijd

Niels Kersten stuurde Granito Noordenhoek (v.Corland) elf seconden later door de finish dan de winnende Ier Lynch en werd vierde. Maikel van der Vleuten mocht zich als zesde opstellen met Idrigill (v.Kannan) en Leon Thijssen met Indivar (v.Bubalu VDL) werd twaalfde.

Uitslag

met barrage

Vier deelnemers in de barrage van dit 1.45 streden om de verdeling van 3500 euro. Lynch won voor Leon Thijssen met Gaudi (v.Lexicon) en Simon Heineke met Early Bird (v.Clearway). Leopold van Asten kreeg als enige een fout in die brrage en schoof met VDL Group Nino du Roton (v.Iron man vd Padenborre) naar de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl