Denis Lynch klopt Harrie Smolders in 1.55m, Vrieling vijfde

Met een klein verschil van 0.21 seconden verwees de Ier Denis Lynch met GC Chopin's Bushi (v.Contendro II) Harrie Smolders naar de tweede plaats in de met 95.000 euro gedoteerde hoofdrubriek van de dag in Verona. Smolders had Uricas van de Kattevennen (v.Uriko) gezadeld en was een van de drie deelnemers die dubbel nul wisten te blijven in deze Longines Rankingproef met een hoogte van 1.55m. Steve Guerdat was de derde maar had daar met Double Jeu d' Honvault (v.Kannan) meer tijd voor nodig dan Smolders.

44 combinatie’s kwamen aan de start in deze rubriek waarvan er 12 foutloos wisten te blijven in de eerste ronde maar dat aantal werd flink uitgedund tot drie toen de tweede ronde achter de rug was.

Vrieling

Voor Jur Vrieling was het pech dat hij een fout kreeg in de tweede omloop met Comme-Laude W (v.Comme il Faut) want zijn tijd van 37.02 seconden was goed genoeg geweest voor de overwinning, nu mocht hij de vijfde prijs in ontvangst nemen.

Uitslag