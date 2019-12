Denis Lynch nieuwe ruiter van Kevin Jochems’ Cristello

Kevin Jochems' Grand Prix-paard Cristello (v. Numero Uno) heeft een nieuwe eigenaar en een nieuwe ruiter. De hengst is volgens de FEI sinds 25 november van Onyx Consulting Ltd uit Ierland en debuteerde afgelopen weekend in Madrid onder Denis Lynch.

Onlangs maakte Kevin Jochems bekend te stoppen bij Stal Thijssen. De ruiter is per 1 december begonnen bij Stoeterij Black Horses. Eerder werd al bekend dat Frank Schuttert de teugels over zou nemen van High Hopes SFN (v. Numero Uno), nu heeft Cristello dus ook een nieuwe ruiter.

Jochems nam een jaar geleden de teugels van Cristello over van zijn werkgever Leon Thijssen en het duo boekte meerdere successen samen.

Hoogtepunten

Het duo eindigde meer dan tien keer in de top tien in rubrieken van 1,45m tot en met 1,60m-niveau waarvan de tweede plaats in de GP van Groß Viegeln, de derde plekken in de Nations Cup van Sopot en van Geesteren en en de vijfde plaats in Dublin enkele hoogtepunten zijn.

Het debuut van Lynch en Cristello leverde nog geen topklasseringen op. Het nieuwe duo kwam uit in een 1,50m en 1,55m-rubriek, maar bleef niet foutloos.

