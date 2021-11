Denis Lynch pakt twee top vijf-klasseringen in 1,40m Kronenberg

Denis Lynch was lekker bezig vanmorgen in de 1,40m rubriek in De Peelbergen. Met Cornets Iberio (v. Cornet Obolensky) pakte de Ierse ruiter de overwinning en met Visa Z (v. Vigo d’ Arsouilles) eindigde hij op de vierde plaats in deze twee fasen rubriek in Kronenberg. Er eindigden geen Nederlanders in de top tien.