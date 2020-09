Denis Lynch wint 1,40m in Grimaud

In de 1,40m- rubriek in het Franse Grimaud wisten twee ruiters in de barrage foutloos te blijven. Dit waren Denis Lynch en de achtjarige ruin Visa Z (Vigo d’Arsouilles x Quidam de Revel) en Philippe Rozier met de zevenjarige hengst Night Light van ’t Ruytershof (Gemini CL x For Pleasure). Lynch wist Rozier voor te blijven en zette een tijd neer van 42,01 seconden.

Philippe Rozier reed de barrage in 44,86 seconden rond. De derde plaats was voor Eden Leprevost Blinlebreton met Quivoila (Quidam de Revel x Cento). Zij noteerde een strafpunt in het basisparcours.

Uitslag

Bron: Horses.nl