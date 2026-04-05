Denis Lynch wint Silver Tour Arezzo, IJland vijfde met Niancard EB

Savannah Pieters
Mart IJland, hier met Lady Olga A.S. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na een succesvolle periode in de internationale rubrieken voor jonge paarden heeft Niancard EB (v. Apardi, fokker R. de Vlieger) inmiddels de overstap gemaakt naar het internationale 1,45m-niveau. Met Mart IJland in het zadel doet de achtjarige KWPN-ruin goede zaken: bij zijn tweede optreden op dit niveau eindigde hij als vijfde in de barrage van de Silver Tour in Arezzo. De overwinning ging naar Denis Lynch, die een sterk Duits deelnemersveld achter zich hield.

