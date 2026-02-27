Denis Lynch zet Mans Thijssen op twee in 1,45m Helsinki

Petra Trommelen
Mans Thijssen, hier met Hello Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Als eerste starter in het twee-fasen 1,45 m noteerde Mans Thijssen in het zadel van Nero Z (v. Numero Uno) een tijd van 28,81 seconden, en daar hadden zijn concurrenten een flinke kluif aan. In het zicht van de haven was het Denis Lynch die met de KWPN-merrie Katja (v. Etoulon VDL) ruimschoots onder de tijd van Thijssen dook. Met 26,67 seconden op de klok ging de overwinning dan ook naar de Ier. Kevin Staut kwam met 29,12 seconden dicht bij Thijssen, maar eindigde uiteindelijk op de derde plaats.

