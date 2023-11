Denischa Evers wint Pony Cup op JIM: ‘Het voelt heel onwerkelijk’

Op Jumping Indoor Maastricht heeft Denischa Evers vandaag de Pony Cup gewonnen. Met haar C-pony Jack Sparrow voltooide de amazone als eerste starter razendsnel en zonder fouten het parcours en klokte met 25,98 seconden een tijd waar niemand aan kon tippen.

Denischa Evers heeft inmiddels al een behoorlijke palmares opgebouwd met de bonte Jack Sparrow, die de bijnaam Vlekje draagt. “We hebben al veel gewonnen samen, zijn onder andere Limburgs Kampioen geweest, maar op grotere concoursen kon ik nog niet met de spanning omgaan. Maar hij altijd hoor!”, wijst Denischa trots naar haar pony.

Zenuwslopend

“Alles zat mee vandaag en het voelt nog heel onwerkelijk. Ik was als allereerste in de barrage en daarna moest ik afwachten of iemand anders sneller zou zijn. Dat was zenuwslopend! Maar het is gelukt”, vervolgt de blije amazone terwijl ze haar pony beloont. “Hij verdient een extra appeltje!”

Gwen Warnar tweede

De tweede prijs ging eveneens naar een amazone uit Nederland. Gwen Warnar en Guess de Melville noteerden de op één na snelste tijd van 27,25 seconden. De Duitse Janne Frederike Zahn en haar pony Bartez volgden op plaats drie. Zij kwamen in 30,06 seconden over de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl / JIM