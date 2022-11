Dennis van den Brink begint dag met overwinning met Kallas in Kronenberg

Dennis van den Brink begon de dag in Kronenberg vandaag met de overwinning in de rubriek voor zevenjarigen met de KWPN-hengst Kallas (v. Dallas). Het duo kwam dubbel foutloos rond in de tweefasenrubriek over 1,40m en schreef daarmee hun eerste internationale overwinning op dit niveau op hun naam. Met de tijd van 35,17 seconden waren de twee alle concurrenten te snel af.