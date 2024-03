Dennis van den Brink dubbel in de prijzen in Oliva

Dennis van den Brink heeft vanmiddag goede zaken gedaan onder de Spaanse zon. Met de Andiamo Z-zoon Joy of Spring R werd hij tweede in het hoofdnummer van de dag, de Grand Prix-kwalificatie over 1,45m. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Kallas (v. Dallas) werd hij ook nog eens vijfde in de 1,40m van de Gold Tour.

Van de ruim vijftig combinaties tellende GP-kwalificatie hielden er zeventien de teller op nul. De Brit James Smith vormde met de KWPN-merrie June Rose (v. Erdento) een klasse apart: hij kwam in 55,61 seconden aan de finish en reed zich daarmee bijna zeven seconden los van de als tweede geplaatste Van den Brink. Gert-Jan Bruggink en Vigalio Sho Z (v. Vigo d’Arsouilles) werden zevende in 0/66,33 en Gerco Schröder eindigde met Jackpot (v. Zirocco Blue) negende met 0/67,47.

1,40m.

In de 1,40m hielden meerdere Nederlandse combinaties alle balken in de lepels, maar Van den Brink was de enige die zich bij de prijzen reed. Met Kallas finishte hij in 0/63,54. De rubriek werd aangevoerd door de Deense Karoline Sloth Kjær. Met de AES-gefokte Billy Bud (v. Cevin Z) kwam ze in 60,11 seconden aan de finish.

Uitslag 1,45m.

Uitslag 1,40m.

Bron: Horses.nl